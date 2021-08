Prügelknaben im Einsatz

Gelingen dem FC Wels und dem ATSV Stadl-Paura heute in der Fußball-Regionalliga die ersten Siege in dieser Saison? Vor allem für Stadl-Paura wird es wieder ganz schwierig: Während das Team des spanischen Trainers Luis Manuel Pombo Pereira Leite noch punktelos ist, kommt der heutige Gegner Bad Gleichenberg nach zehn Punkten aus vier Spielen mit breiter Brust nach Oberösterreich. Und auch die Zuversicht bezüglich einer Besserung ist beim OÖ-Drittligisten nicht sonderlich groß: "Unsere Mannschaft ist nicht regionalligatauglich", sagt Sportchef Johann Stöttinger. Davon ist auch der FC Wels aktuell weit entfernt: In den jüngsten beiden Partien kassierte das Team von Trainer Ari Taner zwölf Gegentore. Heute muss der Verein aus der Messestadt auswärts bei St. Anna/Aigen antreten.

Erstmals anschreiben will auch Perg in der OÖ-Liga. "Der Start kam für uns eine Woche zu früh, da wir in der letzten Vorbereitungswoche einige angeschlagene Spieler und Urlauber hatten", sagt Neo-Trainer Samir Gradascevic vor dem heutigen Heimspiel gegen St. Florian.