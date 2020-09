Pregarten stürzt Leader im Derby

Das, obwohl die Partie für das Riepl-Team gar nicht nach Wunsch begonnen hatte: Zuerst war man durch ein Gäste-Tor von Mitter (15.) in Rückstand geraten, dann musste auch noch der 17-jährige Youngster Denk verletzungsbedingt vom Platz. In weiterer Folge spielten die Hausherren aber richtig auf, drehten durch Tore von Blutsch (21., 45.), und Freudenthaler (41.) noch vor der Pause die Partie. Lenz besorgte in der Schlussviertelstunde (75.) den 4:1-Endstand. In der Krise steckt Bad Schallerbach: Das 0:2 in Micheldorf war die dritte Niederlage in Serie.

Ein Achtungserfolg gelang den Jungen Wikingern in der Regionalliga: Die Heinle-Elf gewann bei WSC/Hertha 2:1. Stadtrivale FC Wels kam in Bad Gleichenberg 0:6 unter die Räder.

