Prammer: Neue Schiri-Chefin kommt aus OÖ

Bei der neuen Aufgabe setzt die Nationalratsabgeordnete und auf Teamwork: "Ich will ein Team zusammenstellen, mit dem wir unser Wissen und die Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben können." Ob es bei den weiblichen Referees Nachholbedarf gibt? "Ja, aber die Aufbruchstimmung ist deutlich spürbar", sagt die Gattin von Thomas Prammer, dem Vorsitzenden der OÖ-Schiedsrichterkommission. Aktuell gibt es in ganz Österreich 58 Schiedsrichterinnen, davon 14 in Oberösterreich.

Pandemiebedingt sind viele Aktive zuletzt weggefallen. Aufgrund der jüngsten Frauen-EM ist ihr Blick in die Zukunft aber positiv: "Weil sich mehr Mädchen und Frauen aktiv engagieren könnten. In einem zweiten Schritt könnten wir es schaffen, sie nach ihrer aktiven Zeit auch als Schiedsrichterinnen zu gewinnen." (pich)