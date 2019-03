Prambachkirchen sichert sich 15 Trikots

PRAMBACHKIRCHEN. Der Klub aus der 2. Klasse Mitte-Ost siegte beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“

Sparkasse OÖ-Gebietsdirektor Erwin Schustereder überreichte Voting-Sieger Prambachkirchen 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Auch wenn die Kampfmannschaft der Union Prambachkirchen an diesem Wochenende spielfrei war, konnte der Unterhausverein jubeln. Der Tabellenvierte aus der 2. Klasse Mitte-Ost holte den Sieg beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Mit dem Voting-Erfolg sicherte sich der Klub, der in dieser Frühjahrssaison mit vier Nachwuchsteams am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt, 15 neue Trikots und einen Matchball.

„Der Nachwuchsbetrieb ist uns eine großes Anliegen. Es gibt nur ganz wenige, die vom 35-Mann-Kader in unseren beiden Kampfmannschaften nicht in Prambachkirchen das Kicken gelernt haben“, sagt Nachwuchsleiter Christofer Rogy. Die einheimische Mannschaft soll in dieser Saison so lange wie möglich im Kampf um die vorderen Plätze dabeibleiben. Rogy: „Wir wollen im Aufstiegsrennen mitmischen.“

