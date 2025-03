Regionalliga: Präsidenten-Schelte ging nach hinten los

Ein Punkt aus den ersten beiden Frühjahrsspielen – bei vielen Klubs wäre von einem verpatzten Start die Rede. Bei Fußball-Regionalligist Askö Oedt ist es wohl sogar ein desaströser. Bereits das 1:1 zum Auftakt beim Vorletzten Vorwärts Steyr entsprach nicht den Ansprüchen des Klubs von Präsident Franz Grad – am Samstag kassierten die Trauner auch noch eine deutliche 2:6-Heimniederlage gegen das Amateurteam der SV Ried.

Das, obwohl Klub-Boss Grad eigentlich eine Reaktion sehen wollte: Am Freitag, einen Tag vor dem Duell gegen die Jungen Wikinger, wohnte der Transport-Multi dem Training seiner Drittliga-Kicker bei. In einer unmissverständlichen Ansprache wollte er seinen Schützlingen Beine machen – und klar verdeutlichen, dass ein Unentschieden in Steyr für ihn keineswegs zufriedenstellend sei. Die präsidiale Schelte verfehlte jedoch ihre Wirkung: Gegen die zweite Mannschaft der Innviertler setzte es den nächsten Nackenschlag. Alleine in zwölf Minuten kassierte die Baumgartner-Elf in Halbzeit eins drei Gegentore (29., 37., 40.), nach der Pause stand es nach 50 Minuten bereits 0:5. Weitere solche Darbietungen sollten die Oedt-Kicker in den kommenden Wochen vermeiden – dass sie beim heutigen Training wohl erneut einiges zu hören bekommen, scheint aber praktisch fix.

Top-Teams schwächeln

Mehr erwartet hätte sich in der vergangenen Runde bestimmt auch der FC Hertha Wels: Aufgrund der 1:3-Niederlage in Weiz wurde die Chance verpasst, die Tabellenführung auszubauen – zumal auch die Konkurrenten geschwächelt haben. Neben Oedt verlor auch Wallern ein OÖ-Derby: Die Trattnachtaler mussten gegen Gurten eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Eine Überraschung gelang Vöcklamarkt mit dem 1:1 bei Aufstiegskandidat WAC-Amateure. Bitter: Den Ausgleich kassierten die Hausruckviertler erst in der Nachspielzeit. Trotzdem sagt Vöcklamarkt-Sportchef Omer Tarabic: "Großes Kompliment an das Team."

OÖ-Liga: Dietach marschiert weiter

OÖ-Liga-Herbstmeister Union Dietach bleibt auch zum Start in die Frühjahrssaison in der Erfolgsspur: Torjäger Denis Berisha traf beim 2:1 gegen Perg zwei Mal. Trotzdem sagte Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner nach dem Schlusspfiff des ersten Frühjahrsspiels: "Mit der Leistung war ich nicht zufrieden."

Ebenfalls Siege im Auftaktspiel fuhren die Verfolger ein: Bad Schallerbach (2:0 bei Edelweiss) und Friedburg (3:0 in Gmunden) bleiben weiter sieben Punkte hinter Tabellenführer Dietach.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger