Es war die Szene an diesem Unterhaus-Wochenende: Beim Landesliga-West-Spiel zwischen Pettenbach und Braunau (5:3) war ein Braunau-Kicker verletzungsbedingt auf dem Boden gelegen, die Gäste spielten deshalb den Ball ins Out. Kurz darauf wollte Pettenbachs Elias Steininger dem gegnerischen Team den Ball zurückschießen, traf das runde Leder von der Mitellinie aber so unglücklich, dass es über Gäste-Keeper Filip Drevojan zur 3:2-Führung (35.) der Hausherren ins Tor ging.