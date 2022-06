OÖN-Transferliste: Großer Umbruch bei WSC/Hertha

Nach dem nicht geschafften Aufstieg in die 2. Fußball-Liga gibt es bei Fußball-Regionalligist WSC/Hertha in der Sommerpause einen großen Umbruch: Mit Kapitän Florian Maier, Valentin Frank, Lukas Mayer, Alexander Fröschl und Pascal Hofstätter verlassen alleine fünf Kicker das Team aus der Messestadt zu Landesligist Bad Schallerbach. Davide Jozic verlässt den Klub und geht in seine kroatische Heimat retour.

Auch die ersten Neuzugänge sind bereits fixiert: Den umgekehrten Weg, von Bad Schallerbach nach Wels, macht Gentian Latifi. Gabriel Awuni wechselt von Stadtrivale FC Wels zu WSC/Hertha, aus der zweithöchsten Spielklasse kommen Hannes Huber (FC Blau-Weiß Linz) und Mayr Alexander (LASK Amateure). Zudem heuert mit Denys Norenkov ein ukrainischer Ex-Profi an, der wegen des Kriegs von seinem Heimatland geflüchtet war und sich zuletzt bei Landesligist Sattledt fitgehalten hat. Ebenfalls neu: Verhovsek Blaz von Bad Waltersdorf, Michael Oberwinkler von Spittal/Drau, Belmin Cirkic von Vöcklamarkt sowie ein Kicker aus Spanien.

Einen namhaften Neuzugang hat Lokal-Rivale Union Gurten verpflichtet: Nach Severin Hingsamer kommt mit Lukas Schlosser ein weiterer Ex-Kicker der SV Ried zu den Innviertlern.

Alle Transfers der OÖ-Drittligisten auf einen Blick

WSC/Hertha

Zu: Gentian Latifi (Bad Schallerbach), Belmin Cirkic (Vöcklamarkt), Gabriel Awuni (FC Wels), Hannes Huber (FC Blau-Weiß Linz), Alexander Mayr (LASK Amateure), Verhovsek Blaz (Bad Waltersdorf), Michael Oberwinkler (Spittal/Drau), Denys Norenkov

Ab: Florian Maier, Valentin Frank, Lukas Mayer, Alexander Fröschl und Pascal Hofstätter (alle Bad Schallerbach), Davide Jozic

UVB Vöcklamarkt

Zu: Umberto Gruber (Austria Salzburg), Christopher Fürstaller (Pinzgau)

Ab: Belmin Cirkic (WSC Hertha), Simon Hitzl (Straßwalchen)

Union Gurten

Zu: Severin Hingsamer (Junge Wikinger Ried), Markus Dominik (Braunau), Lukas Schlosser (Burghausen/D), Maximilian Stahler (Dasing/D)

Ab: Mijo Miletic (SK Schärding), Julian Glasner (Riedau)

Junge Wikinger Ried

Zu; Lorenzo Coco (Leih-Ende Young Violets), Trainer Maximilian Senft (zuletzt Pinkafeld)

Ab: Trainer Stefan Offenzeller, Severin Hingsamer (Gurten), Nicolas Zdichynec (Leihe zu Vorwärts Steyr), Jürgen Huber (Anif), Sebastian Voglmaier (Golling), Jonas Rossdorfer (Schalding/D)

LASK-Amateure

Zu: Patrick Plojer (Leih-Ende Blau-Weiß Linz), Marcel Monsberger (Leihende FAC Wien), Tobias Messing (WSC Hertha), Miroslav Cirkovic (Leihende Vorwärts Steyr) Nicolas Meister (Leihende SV Lafnitz), Robert Martic (Wacker Innsbruck), Tobias Killinger (FC Liefering), Gabriel Zirngast (Ingolstadt II/D), Elias Prosic (AKA Tirol) Georg Braun, Yannis Eisschil, Manuel Gierlinger, Armin Haider, Manuel Ramskogler, Julian Rechberger, Julian Sams, Lorenz Stadler, Selmir Haskic (alle AKA Linz)

Ab: Ibrahima Drame (Austria Wien), Metehan Altunbas (LASK), Benjamin Wallquist (FAC Wien), Strahinja Kerkez (AS Trencin/Svk), Sebastian Kapsamer (Amstetten), Christoph Entfellner (Seekirchen), Florian Gruber (St. Florian/Niederneuk.)