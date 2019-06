OÖLiga im Notfall mit 17 Vereinen

Damit bleibt der FC Wels oben. Den freien Platz in der OÖLiga nimmt mit Mondsee der Zweite der Landesliga West ein. Wie berichtet, erhält Relegationsverlierer Braunau den freien Platz in der Landesliga, Ottensheim darf in der Bezirksliga bleiben. Den freien Platz in der 1. Klasse erhält mit Klaffer der beste Drittletzte unter jenen Klubs, die ihr Relegationsduell verloren hatten.

Sollte Vorwärts Steyr noch aus der zweiten Liga absteigen müssen (dies wäre der Fall, wenn der Protest von Wiener Neustadt gegen den Lizenzentzug in dritter Instanz doch durchgeht), würde es zu einer Aufstockung der OÖLiga auf 17 Vereine kommen. Der FC Wels würde in der OÖLiga spielen, der Rest bleibt unangetastet.

Die Einteilung aller Klassen: nachrichten.at/unterhaus

