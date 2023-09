OÖFV lädt zum "Ladies Talk": Fußball ist längst Frauensache

Männer-Stammtische, bei denen über Fußball gefachsimpelt wird, gibt es praktisch wöchentlich – jetzt hat sich der OÖ-Fußballverband auch für seine weiblichen Fans des runden Leders etwas überlegt: 358 Frauen bekleiden aktuell in oberösterreichischen Fußballvereinen eine offizielle Funktionärstätigkeit. Für diese Zielgruppe wurde nun ein "Ladies Talk" ins Leben gerufen, der am 20. Oktober in der Linzer Raiffeisen Arena stattfindet.

"Wir möchten Frauen in ihrem Engagement im Fußball stärken, sie untereinander vernetzen und mögliche Verbesserungen der Rahmenbedingungen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erörtern", erklärt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer.

Als weiteres Ziel dieser Vereinscoaching-Veranstaltung, die vom Frauenreferat des Landes Oberösterreich und vom ÖFB unterstützt wird, sollen Frauen für Aufgabenbereiche in Vereinen oder im Verband motiviert werden

Auf die Teilnehmerinnen erwartet im "1908 Club" der LASK-Heimstätte zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem ein Impulsvortrag von LASK-Vizepräsidentin Barbara Niedermayr sowie ein von einem Experten begleiteter Evaluierungsprozess im Mittelpunkt stehen.

Dabei werden nicht nur die Motive für das Engagement der Frauen im Fußball, sondern auch die Herausforderungen, Erwartungshaltungen und Bedürfnisse erhoben. "Jeder unserer Mitgliedsvereine könnte mehr unterstützende Hände brauchen – und hier kann mit dem Ansatz, vermehrt Frauen auch in führenden Positionen zu installieren, ein großes vorhandenes Potenzial genützt werden", sagt OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger.

