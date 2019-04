OÖ-Unterhausplätze noch sicherer machen

LINZ. Gemeinsame Aktion des OÖ-Fußballverbands, von Sportland OÖ und des Roten Kreuzes.

V. l. n. r.: Götschhofer, Achleitner, Aichinger und Kerschbaumer Bild: Lui

Wie wichtig Erste Hilfe und der rasche Einsatz eines Defibrillators sind, hat ein Notfall während einer Landesliga-Partie vor wenigen Wochen in Bad Leonfelden aufgezeigt. Ein Gästespieler von Dietach brach in der 73. Minute leblos am Platz zusammen, Schiedsrichter Thomas Mario Kerschbaumer – er ist im Hauptberuf Rettungssanitäter – wurde zum Lebensretter. Ein rasch von einem nahegelegenen Hotel geholter Defibrillator leistete ihm dabei wertvolle Dienste.

Als Reaktion auf diesen Vorfall rief der OÖ-Fußballverband in Kooperation mit dem Roten Kreuz und dem Sportland OÖ die Aktion "Herzsicherer Fußballplatz" ins Leben – und bietet Defibrillatoren zum Sonderpreis an. Bei der Präsentation der wichtigen und guten Aktion war auch Lebensretter Kerschbaumer dabei.

