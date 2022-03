OÖ-Trio nimmt Anlauf zur U17-Endrunde

Isabel Aistleitner, Jana Rauch und Florentina Sensenberger wurden von ÖFB-Teamchef Patrick Haidbauer einberufen, Almedina Sisic (SPG Kleinmünchen/BW Linz) steht auf Abruf.

Österreich trifft dabei am Mittwoch auf Slowenien, am Samstag auf das Team des Kosovo und zum Abschluss am darauffolgenden Dienstag auf Favorit Deutschland. Der Gruppensieg würde ein Ticket für die Endrunde in Bosnien-Herzegowina bedeuten.

Der Großteil der Auswahl wird von der Frauenfußball-Akademie St. Pölten gestellt: Insgesamt 16 Fußballerinnen kommen aus dem niederösterreichischen Ausbildungszentrum – darunter auch Aistleitner und Rauch. (pich)