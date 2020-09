OÖ-Trio bleibt entspannt

Fünf Runden sind in der Fußball-Regionalliga gespielt – ein OÖ-Trio ist bis dato noch nicht wirklich aus den Startlöchern gekommen. Trotzdem bleiben die Verantwortlichen der UVB Vöcklamarkt, FC Wels und Junge Wikinger Ried entspannt:

Platz 12, UVB Vöcklamarkt: Das 1:2 im Derby gegen WSC/Hertha war die dritte Niederlage in Serie. "Wir können die Lage aber richtig einordnen, haben zuletzt mit Gurten und WSC/Hertha gegen Titelkandidaten gespielt", sagt Sportchef Klaus Preiner. Am morgigen Dienstag ist sein Team daheim gegen Weiz schon wieder im Einsatz. In Panik verfallen die Grün-Gelben noch nicht: "Wir wussten durch die Abgänge wichtiger Stammspieler im Sommer, dass es eine schwierige Saison wird. Unsere junge Mannschaft muss noch Lehrgeld bezahlen, wir verlieren nicht die Nerven."

Platz 14, FC Wels: Beinahe hätte das Team von Trainer Max Babler wieder einmal einen vollen Erfolg bejubeln dürfen. Nach 20 Spielen ohne Sieg führte seine Elf in Spittal/Drau bis zur 92. Minute 1:0 – kassierte aber noch den Ausgleich. "Wir haben einige Chancen liegen gelassen, da fehlt uns vielleicht noch die Qualität." Trotz der extremen Kaderkürzungen im Sommer hält der Klub aus der Messestadt gut mit: "Wir haben jetzt drei Spiele nicht verloren, sind trotz unserer Jugend konkurrenzfähig. Ich bin sehr zufrieden mit den bisherigen Spielen." Gegen Spittal/Drau waren mit Aumer (17) und den 19-Jährigen Brkanovic, Jovanovic, Awuni und Ilic fünf U20-Kicker auf dem Platz.

Platz 16, Junge Wikinger Ried: Auch wenn die Innviertler nach dem 0:3 gegen Bad Gleichenberg weiter nur einen Punkt auf dem Konto haben, sagt Wikinger-Trainer Christian Heinle: "Das war unsere beste Saisonleistung." Seine blutjunge Mannschaft muss sich erst an das höhere Tempo gewöhnen. "Wir sind schon deutlich besser als zu Saisonbeginn, vorn fehlt uns noch die Durchschlagskraft."

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at