OÖ-Ligisten würden eher ab- als aufsteigen

Mit Donau Linz und Bad Schallerbach stehen die ersten Fix-Absteiger der OÖ-Liga fest. Einen dritten Absteiger wird es – so ATSV Stadl Paura und FC Wels aus der OÖLiga kommen – auch noch geben. Falls sich vom Ersten bis zum Zwölften kein freiwilliger Aufsteiger in die Regionalliga findet, könnte zudem der Dreizehnte – nach dem 0:4 gegen Bad Ischl ist das aktuell Grieskirchen – wählen, ob er lieber in die Regionalliga hinauf oder in die Landesliga hinunter will. Wir haben die betroffenen Klubs befragt.

Union Edelweiss Linz, Tabellenplatz 10: "Wir wissen, dass wir noch nicht durch sind. Im Endeffekt liegen zwischen OÖ-Liga und Regionalliga aber Welten, wenn man halbwegs sicher durch die Saison kommen will. Es wäre eine schwierige Entscheidung", sagt Sportchef Lukas Moser.

SV Bad Ischl, Tabellenplatz 11: "Wir haben Platz zwölf und damit den ganz fixen Klassenerhalt selbst in der Hand. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das in den letzten drei Runden sportlich lösen werden. Sollten wir doch 13. werden, lassen wir uns aber sicher alle Optionen offen. Ich schließe nichts kategorisch aus", sagt Präsident Josef Zeppetzauer.

SV Grieskirchen, Tabellenplatz 13: "Ein Aufstieg wäre für uns eine eher unrealistische Lösung, da ja auch die Planung des Kaders sowie infrastrukturelle Themen relativ kurzfristig gelöst werden müssten. Auch sportlich wäre es schwer zu argumentieren. Wir haben es im Verein noch nicht diskutiert, aber ich denke nicht, dass das für uns ein Thema wäre", sagt Sportchef Florian Doppelbauer.

SV Grün-Weiß Micheldorf, Tabellenplatz 12: "Ich hoffe, dass wir uns darüber nie Gedanken machen müssen. Wir sind guter Dinge, dass wir es sportlich schaffen werden", sagt Sportchef Ronald Höllhuber.

Union St. Florian, Tabellenplatz 14: "Wir haben nicht die Ambition, in die Regionalliga aufzusteigen. Das ist auch sportlich zu hinterfragen. Wir hoffen, dass es in den vorderen Tabellenregionen Klubs wie St. Valentin gibt, die aufsteigen. Das wäre auch für die betroffenen Klubs im Kampf um den Klassenerhalt eine Erleichterung", sagt Sektionsleiter Franz Kiss.

OÖ-Liga

Torschützen

26: Lukas Leitner (Mondsee)

21: Florian Templ (SPG Weißkirchen/Allhaming)

20: Miliam Guerrib (Bad Schallerbach), Mersudin Jukic (SPG Friedburg/Pöndorf), Rudolf Durkovic (Bad Ischl)

19: Kenan Ramic (Edelweiss Linz)

16: Nenad Vidackovic (Oedt), Michael Schröttner (SPG Weißkirchen/Allhaming)

14: Manuel Pichler (St. Martin/M.), Mario Petter (Bad Ischl)

13: Franjo Dramac (Bad Ischl), David Klausriegler (Micheldorf), Cem Aygün (Perg)

28. Runde

Mittwoch, 19 Uhr: SPG Wallern/St. Marienkirchen – SPG Friedburg/Pöndorf, Mondsee – Grieskirchen. Freitag, 19 Uhr: Micheldorf – Donau Linz, Bad Schallerbach – St. Florian, Edelweiss Linz – SPG Weißkirchen/Allhaming. Samstag, 17 Uhr: Bad Ischl – SPG Pregarten. Sonntag, 17 Uhr: Oedt – ASK St. Valentin, St. Martin/M. – Oedt