OÖ-Ligist Wallern trennt sich von Trainer Babler

WALLERN. Fußball-OÖ-Ligist SV Zaunergroup Wallern und Trainer Max Babler gehen getrennte Wege.

Max Babler Bild: GEPA

Knalleffekt in der OÖ-Liga! Nach nur zwei gespielten Runden in der Frühjahrssaison der Fußball-OÖ-Liga muss der erste Trainer gehen. Kurios: Mit Max Babler erwischte es ausgerechnet jenen Coach, der mit Wallern als Herbstmeister überwintert hatte.

"Der Verein war der Meinung, einen sofortigen Schlussstrich ziehen zu wollen, Das muss ich so akzeptieren", bestätigte Babler den Rauswurf auf OÖN-Nachfrage.

Ausschlaggebend waren neben schwachen Leistungen in der Vorbereitung auch die ersten beiden Rückrunden-Partien, die gegen Weißkirchen (1:2) und gestern gegen Perg (0:2) verloren wurden. Babler: "Gegen Weißkirchen hat die Leistung gestimmt, das Ergebnis aber nicht. Gestern gegen Perg waren wir leider einfach schlecht".

Der 28-Jährige hatte zuletzt in seinem Team aber auch mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. "Wir hatten in der Vorbereitung und auch zum Frühjahrsstart enorme Verletzungsprobleme. Die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse haben sich auch in der Stimmung im Team niedergeschlagen."

Jetzt soll ein neuer Trainer die Trattnachtaler im Kampf um den Meistertitel wieder aufrichten...

