OÖ-Ligist Micheldorf hat neuen Trainer gefunden

Der 31-Jährige kommt vom ATSV Neuzeug (Landesliga Ost) ins Kremstal, wo er in den vergangenen vier Jahren erfolgreich wirkte. „Es war immer mein großes Ziel, eine Mannschaft in der Oberösterreich-Liga zu trainieren. Es freut mich, dass es nun bei einem Traditionsklub wie Micheldorf geklappt hat“, so Zauner bei der Vertragsunterzeichnung.

Erfreut über den neuen Cheftrainer ist auch Micheldorf-Präsident Leo Müller, der den neuen Coach am Vereinsgelände in Empfang nahm. „Wir hatten einen schwierigen Start in die Saison und waren am Ende der Tabelle. Jetzt schauen wir mit dem neuen Trainer wieder nach vorne und wollen zu alter Stärke zurückfinden“, sagt Müller.

Seine Premiere auf der grün-weißen Trainerbank hat Zauner bereits am Samstag, 25. September, beim Auswärtsmatch in Bad Ischl. In den ersten Einheiten will sich der neue Spielleiter über Überblick über den Kader verschaffen und die Stärken und Schwächen analysieren. „Wir müssen defensiv kompakter werden. Die Mannschaft bekommt zu viele Gegentore, das müssen wir schnell abstellen. Weiters müssen wir unsere Offensivspieler, die zweifelsohne über eine hohe Qualität haben, besser zum Einsatz bringen“, sagt der Neo-Coach.

Zauner kickte in seiner aktiven Karriere als defensiver Mittelfeldspieler unter anderem für Sattledt, Sierning und Vorwärts Steyr. Eine schwere Knieverletzung verhinderte bereits im Alter von 22 Jahren die Fortsetzung seiner Spielerkarriere.