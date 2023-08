OÖ-Liga-Trainer wechselt zu deutschem Bundesligisten

Es ist ein Wechsel, der wohl nicht oft passiert: Daniel Mair schaffte den Sprung von OÖ-Ligist Bad Leonfelden zu einem deutschen Bundesligisten: Anfang August erhielt der 32-Jährige, der die Mühlviertler zum Aufstieg in die höchste Liga des Bundeslandes führte, ein Vertragsangebot des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Dort wird Mair in der zweiten Mannschaft in der Doppelrolle als Co-Trainer und Spielanalyst tätig sein. Das zweite Team der "Fohlen" ist aktuell in der deutschen Regionalliga West aktiv.

"Professioneller Einsatz, akribische Arbeit und enormes Fachwissen sind seine Markenzeichen, aufgrund dessen dieser Erfolg für den Verein unter anderem auch möglich war. Wir möchten uns bei Daniel für seine hervorragende, aufopferungsvolle Arbeit recht herzlich bedanken und wünschen ihm für seine bevorstehenden Aufgaben das Allerbeste", heißt es in einer Aussendung der SU Bad Leonfelden. Die Suche nach einem Nachfolger hat der Klub bereits begonnen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger