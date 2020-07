OÖ-Liga startet am 14. August

Gestartet wird am 2. August mit der ersten Runde im Transdanubia-Landescup, ehe am 14. August in der OÖ-Liga der Startschuss fällt.

Transdanubia Landescup, Auslosung 1. Runde: Gruppe LT1: Grün-Weiß Micheldorf – Union Mondsee, WSV ATSV Ranshofen – SC Schwanenstadt 08, SV Waldzell - Askö Ohlsdorf, SV Pfaffstätt – Union FC Ostermiething, SV Schalchen – Union Pettenbach, SV Bad Goisern – SPG Friedburg/Pöndorf, FC Braunau – SV Gmunden, Union Regau – SV Bad Ischl Gruppe Transdanubia: Union Peuerbach – SV Bad Schallerbach, Union Schardenberg – Union Kopfing, Union Prambachkirchen – UFC Rohrbach-Berg, USV Neuhofen/Innkreis – SPG Wallern/St. Marienkirchen, SK Schärding – Union Dorf/Pram, FC Andorf – SU St. Martin, Union Gaspoltshofen – Union Esternberg, Union Sarleinsbach – SV Grieskirchen Gruppe Sportsteam: Union Taufkirchen/Trattnach – Askö Oedt, ATSV Sattledt – SK Admira Linz, SK St. Magdalena – SC Marchtrenk, Askö Dionysen/Traun – SK Bad Wimsbach, SV Freistadt – Union Edelweiß Linz, Askö Marchtrenk – Askö Donau Linz, SU Walding – SV Traun, Askö Leonding – SPG Weißkirchen/Allhaming Gruppe Energie AG: SU Bad Leonfelden – SPG Pregarten, Union Mitterkirchen – Union Dietach, SU Ternberg – Union DSG Gutau, Askö Katsdorf – ASK St. Valentin, UnionKatsdorf – Union St. Florian, Union Bad Zell – Askö Schwertberg, ATSV Neuzeug – Union DSG Perg, SV Windischgarsten – USV St. Ulrich

