St. Martin/M. überwintert als Erster – im Titelrennen mischen aber noch viele weitere Teams mit. Und auch in den Kampf um den Klassenerhalt sind einige Vereine verwickelt. Ein Herbstrückblick: SU St. Martin: Beim Mühlviertler Überraschungsteam ist das Aubachstadion wieder zur Festung geworden: In der Vorsaison war man Vorletzter in der Heimtabelle, das 2:1 gegen St. Valentin war der siebente Sieg im siebenten Spiel. Union Edelweiss Linz: Die Linzer spielten einen ganz starken Herbst,