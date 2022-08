OÖ-Liga: Mondsee ist nach Fehlstart gefordert

Heute treffen in der OÖ-Liga zwei Teams aufeinander, deren Saisonstart nicht unterschiedlicher hätte verlaufen können. Während man in Mondsee nach wie vor auf den ersten Punktgewinn wartet, konnte Edelweiss Linz in den ersten drei Runden sieben Zähler einfahren.

Erstaunlich bei Edelweiss: Kurz vor dem Saisonstart trat Trainer Harald Kondert zurück. Nachfolger Ronald Riepl brachte aber sofort wieder die nötige Ruhe zurück. Vor den Gästen aus Linz hat auch Mondsee-Trainer Christoph Mamoser Respekt. "Edelweiss ist eine sehr starke Mannschaft. Aber in der OÖ-Liga kann jeder jeden schlagen – ausgenommen Stadl-Paura", sagt Mamoser. Was es dazu braucht, um das erste Mal in der Tabelle anzuschreiben: eine kompakte Defensive und eine effizientere Offensive. "In den ersten drei Spielen waren wir defensiv zu instabil und offensiv nicht konsequent genug – das müssen wir dieses Mal besser machen", erklärt der Mondsee-Trainer. Unter der Woche sah er im Landescup-Duell gegen Landesligist Bad Wimsbach, das man im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte, bereits Fortschritte. Mamoser: "Die Leistung gibt Zuversicht."

ÖFB-Ehrenpräsident schenkt ein

In der Landesliga Ost befindet sich die Union TTI St. Florian mit Neo-Trainer Willi Wahlmüller gerade in der Konsolidierungsphase nach dem Abstieg aus der OÖ-Liga. Der Zusammenhalt ist so groß wie eh und je. Um den Nachwuchs zu unterstützen, lädt ÖFB-Ehrenpräsident Leo Windtner am Samstag (ab 15 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) in "Windtners Gartenhaus" in der Florianer Reintalgasse beim Florianer Mostheurigen 2022 zur Verkostung ein. Der Reinerlös kommt der Nachwuchsabteilung zugute. Windtner: "Wir freuen uns über jeden Besucher. Unsere jungen Burschen und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter im Verein leisten hervorragende Arbeit."