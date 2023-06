OÖ-Liga: Meistertrainer nimmt den Hut

Trainer-Beben in der Fußball-OÖ-Liga: Nach dem 3:0-Auswärtserfolg bei ASK St. Valentin gab Jürgen Schatas aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt als Coach des bereits feststehenden Meisters Askö Oedt bekannt.

„Im Namen des Vereins darf ich mich bei Jürgen Schatas für die ausgezeichnete Arbeit bei der ASKÖ Oedt bedanken. Mit seiner akribischen Arbeit hatte er einen großen Anteil an unserem Meistertitel in dieser Saison. Wir wünschen Jürgen für seine sportliche sowie private Zukunft natürlich nur das Allerbeste“, bestätigt Geschäftsführer Alexander Gabriel den Abgang.

Als neuer Cheftrainer wird in der kommenden Saison Ex-Bundesliga-Coach Kurt Russ agieren, der in dieser Spielzeit das 1b-Team der Trauner in der Landesliga Ost ebenfalls in souveräner Manier zum Meistertitel geführt hat.

