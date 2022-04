OÖ-Liga: Krisensitzung bei Donau Linz

"Unsere Leistungen sind aktuell beschämend. Ich kann mich nur für die Darbietungen vor unseren Fans und Sponsoren entschuldigen", sagte Donau-Sportchef Kurt Baumgartner.

Auch der Trainerwechsel in der Herbstsaison – Mittermayr übernahm nach Christian Mayrleb – hat keine Trendumkehr bewirkt. Unter dem 34-Jährigen holten die Kleinmünchener lediglich zwei Punkte in neun Spielen und wurden von Platz zehn bis an das Tabellenende durchgereicht.

Während der Osterfeiertage geht es in einer Krisensitzung wohl auch um seine Zukunft. Baumgartner: "Ich habe keine Erklärung für die sportliche Performance. Aktuell stehen wir zurecht am Tabellenende. Wir werden uns alle zusammensitzen und dann eine Entscheidung treffen."

Heute könnte sich die Situation im Kampf um den Klassenerhalt weiter verschärfen: Die unmittelbaren Konkurrenten Bad Schallerbach (bei Edelweiss Linz), Bad Ischl (daheim gegen St. Martin/M.) und Micheldorf (beim Zweiten Oedt) können den Vorsprung auf die Linzer weiter ausbauen. (rawa)