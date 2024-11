Dietachs Höhenflug geht weiter: "Fast verrückt"

"Es ist fast verrückt. Meine Mannschaft schafft es immer wieder, mich zu überraschen", sagt Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner. Der Höhenflug des Teams aus Steyr-Land geht somit weiter: 2022 hatten die Grün-Schwarzen den Meistertitel in der Landesliga Ost eingefahren, in den darauffolgenden Spielzeiten landete man in der höchsten Liga des Bundeslandes auf dem dritten und zweiten Platz. Nach der aktuellen Herbstsaison steht Dietach sogar ganz oben. Ob das Ruttensteiner-Team jetzt Lust auf noch mehr bekommen hat? "Wir können die Lage gut einschätzen, haben auch keinen Druck, dass wir Erster werden müssen."

Im Frühjahr erwartet sich Ruttensteiner einen Zweikampf – bereits am kommenden Samstag kann man zum Herbstabschluss daheim gegen den Zweiten Friedburg einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen: "Friedburg sehe ich mit uns auf Augenhöhe, sie haben eine unglaubliche Breite im Kader. Ich denke, Dietach und Friedburg könnten sich im Frühjahr ein Duell um Platz eins liefern."

Geht es nach dem 34-Jährigen, will er das Rennen um den Meisterteller mit einem unveränderten Kader in Angriff nehmen: "Es macht mich stolz, Trainer dieses Teams zu sein. Ich will auch mit der gleichen Mannschaft das Frühjahr bestreiten." Vielleicht wird dann in Dietachs Märchen ein weiteres Kapitel geschrieben …

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

