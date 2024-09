OÖ-Liga Inside

Dietach feierte den fünften Sieg in Serie.

LINZ. Ein Duo dominiert die OÖ-Liga: Die SPG Friedburg/Pöndorf und die Union Dietach eilen in der höchsten Liga des Bundeslandes aktuell von Sieg zu Sieg.

Die Braunauer liegen nach dem 4:0 gegen Rohrbach weiter an der Spitze. Beim Heimsieg gegen die Mühlviertler war bereits zur Pause alles klar: Nachdem Rohrbach-Keeper Raphael Hartl wegen Torraubs (32.) ausgeschlossen worden war, schlug das Team von Trainer Ernst Öbster sofort eiskalt zu: Zwischen der 35. und 38 Minute stellten die Hausherren mit drei Toren die Weichen auf Sieg. Halid Hasanovic hatte einen Freistoß direkt verwandelt, Leonard Jigalov (37.) und Haris Harba (38.) legten zwei weitere Treffer nach. Marius Lehner erzielte in der zweiten Hälfte den 4:0-Endstand. Es war der vierte Sieg in Serie.

Bereits seit fünf Partien ohne Punktverlust ist Verfolger Dietach. Die Mannschaft von Trainer Daniel Ruttensteiner agierte beim 3:0 gegen ASK St. Valentin ebenfalls souverän. "Unsere Mannschaft präsentiert sich aktuell sehr stark, zeigt immer tolle Moral. Wir sind wieder ohne Gegentor geblieben und sind Friedburg weiter auf den Fersen", sagt Dietach-Sportchef Harald Schreiberhuber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.