OÖ-Liga: Infrastruktur steht auf dem Prüfstand

Zumindest bei dieser Thematik dürfen sich die OÖ-Liga-Vereine wie Bundesligisten fühlen: Ähnlich wie im Fußball-Oberhaus wird es ab der kommenden Saison auch in der höchsten Liga des Bundeslandes eine Lizenz geben. So müssen sich die Klubs nicht nur sportlich, sondern auch mit infrastrukturellen Anforderungen qualifizieren, um an der OÖ-Liga teilnehmen zu können. Bis 1. März war für das "Infrastruktur-Pickerl" das Abgeben eines Fragebogens verpflichtend, aktuell stehen alle Sportstätten auf dem Prüfstand. "Bisher sind noch keine Probleme aufgetaucht, die wir nicht lösen können", sagt Stefan Hochreiter, Vorsitzender der Kommission Spielbetrieb des OÖ-Fußballverbands.

Die bis dato größte Hürde: Bei zwei Vereinen müssten die Ersatzbänke versetzt werden, um genügend Abstand zur Outlinie zu gewähren. Wie etwa in Bad Ischl: "Wir haben für unsere Anlage eigentlich schon grünes Licht erhalten, müssen nur von jeder Seite einen halben Meter hereinrücken. Unser an sich schon kleiner Platz wird also noch kleiner – und für die Gegner wird es somit noch schwieriger", sagt Bad Ischls Sportchef Johann Roitmayer mit einem Schmunzeln. Auswärts setzte es am Wochenende bei Dietach eine 0:5-Niederlage.

Schlupfloch fällt weg

Grundsätzlich gilt beim Blick auf jene A-Kriterien (Factbox nebenan) der Infrastruktur-Lizenz das Credo: Wenn man will, wird man die Bedingungen erfüllen können. Und trotzdem wurden genau diese Anforderungen, die auch für die Regionalliga gelten, in der Vergangenheit immer wieder missbraucht, um ein Schlupfloch zu finden, damit aus infrastrukturellen Gründen auf den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse verzichten werden kann. Eine Lizenz für die höchste Amateurliga des Bundeslandes bedeutet aber jetzt im Umkehrschluss auch: Wer an der OÖ-Liga teilnehmen will, kann in späterer Folge auch einem Gang in die Regionalliga aufgrund fehlender Infrastruktur nicht mehr ausweichen.

Ob der Aufstiegszwang aber bereits in dieser Saison gilt, dazu gehen die Meinungen auseinander. Wie berichtet wurde die Infrastruktur-Lizenz während der Saison eingeführt – was rechtlich problematisch werden könnte. Darauf wird sich auch Leader Oedt – am Wochenende 6:1 gegen Edelweiss Linz – berufen. "Wir glauben, dass wir die Infrastrukturbedingungen erfüllen könnten. Unser Präsident (Anm.: Franz Grad) ist aber der Meinung, dass man während der Saison nicht einfach die Regeln ändern kann", sagt Oedt-Sektionsleiter Markus Müller.

Diese A-Kriterien sind verpflichtend:

- Genehmigung für die Anlage

- Die Ausgangstüren müssen nach außen aufgehen

- Ordnerdienst und Absperrungen, um Eindringen der Zuseher auf das Spielfeld zu verhindern

- Eine Hausordnung ist verpflichtend

- Lautsprecheranlage und Anzeigetafel müssen vorhanden sein

- Die Spielfeldabmessung muss mindestens 90 x 60 Meter betragen. Kunstrasenplätze müssen alle drei Jahre einer Zertifizierung unterzogen werden

- Spielerbänke müssen überdacht sein und zwölf Personen Platz bieten, Tore müssen der Norm entsprechen

- Ein direkter und geschützter Zugang für Heim- und Gastmannschaft bzw. Schiedsrichter zur Sportanlage muss durch bauliche oder organisatorische Maßnahmen gewährleistet sein

- Umkleidekabinen für Heim-, Gastmannschaft und Schiedsrichter in entsprechender Norm

- Ein Doping-Kontrollraum

- Verpflegungsstände und Sanitäranlagen für Zuseher

- Für Gastmannschaft und Spieloffizielle müssen zehn Pkw-Parkplätze und ein Busparkplatz reserviert sein.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

