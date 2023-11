OÖ-Liga-Herbstbilanz: Ein Team ist Oedt richtig auf den Fersen

Askö Oedt: Die Trauner machten das Rennen um die Herbst-Meisterschaft. Mit 47 erzielten Toren stellt das Team von Trainer Kurt Russ nicht nur die beste Offensive, sondern mit lediglich zwölf Gegentoren auch die stärkste Abwehr. Von der Qualität her müsste auch am Saisonende der Aufstieg in die Regionalliga stehen – aber spielt da Präsident Franz Grad mit? Zuletzt kamen wieder Gerüchte auf, der Klub wolle bis in die 2. Liga durchmarschieren.