OÖ-Liga-Hallencup wird abgesagt

Es war ein sehr deutliches E-Mail, das OÖ-Liga-Sprecher Günther Redl an die Vereine der 16 Fußball-OÖ-Ligisten schickte. Der Inhalt war die Begründung, warum der OÖ-Liga-Hallencup trotz intensiver Vorbereitungen nun abgesagt werden musste. Wie berichtet, hatten mit Oedt, Ostermiething und Friedburg drei Klubs von Beginn an klar kommuniziert, dass man am Hallencup nicht teilnehmen werde.

Diese Absagen hätten auch kompensiert werden können und waren nicht entscheidend. Im Schreiben an die 16 Vereine heißt es: "Allerdings hat dann ein weiterer Verein plötzlich ein Skiwochenende geplant, ein anderer will wegen eines Testspiels nicht mit der stärksten Mannschaft antreten, drei Vereine haben auf die Anfrage zur Fixzusage gar nicht geantwortet. Bei unserer Liga-Sitzung im Sommer war das Interesse noch sehr groß."

Außerdem entschuldigte sich Redl bei Organisator Andreas Hofmann, "dass seine vielen Vorarbeiten für den Hallencup auf so wenig Interesse unserer Vereine gestoßen sind – und ich verstehe, dass er unter diesen Umständen nicht bereit ist, weiteren Aufwand zu betreiben." Hofmann bestätigte auf OÖN-Anfrage die Absage. "Es benötigt aber keine Entschuldigung. Mir liegt der Auto-Günther-Hallencup deshalb so am Herzen, weil immer sämtliche Vereine an einem Strang gezogen haben und er sich deshalb zur Marke entwickelt hat. Es hat aber keinen Sinn, das Turnier künstlich am Leben zu erhalten, wenn es kein eindeutigeres Bekenntnis dazu gibt." (haba)