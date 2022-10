Es war ein sehr deutliches E-Mail, das OÖ-Liga-Sprecher Günther Redl an die Vereine der 16 Fußball-OÖ-Ligisten schickte. Der Inhalt war die Begründung, warum der OÖ-Liga-Hallencup trotz intensiver Vorbereitungen nun abgesagt werden musste. Wie berichtet, hatten mit Oedt, Ostermiething und Friedburg drei Klubs von Beginn an klar kommuniziert, dass man am Hallencup nicht teilnehmen werde.