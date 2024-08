OÖ-Liga: Gelingt erster Sieg?

Da waren es nur mehr zwei: Nachdem Micheldorf gestern mit dem 3:2 gegen Perg den ersten Saisonerfolg in der OÖ-Liga gefeiert hat, wartet lediglich ein Duo noch auf den ersten Sieg. Bad Ischl will diesen ausgerechnet gegen das aktuelle Team der Stunde feiern: Der Klub aus dem Salzkammergut empfängt nach der 0:2-Derbyniederlage gegen Gmunden Tabellenführer Bad Leonfelden (18 Uhr).

Pregarten hat in der aktuellen Spielzeit ebenfalls noch nicht voll angeschrieben, gastiert morgen (11 Uhr) in St. Valentin. Die Niederösterreicher fuhren indes in der vergangenen Runde gegen Micheldorf den ersten Sieg ein. „Der erste Sieg nach so einer Saison wie der vergangenen ist immer der schwierigste. Die Energie und den Flow wollen wir jetzt mitnehmen“, sagt St. Valentins Coach Michael Windischhofer.

Das Duell der Titelkandidaten gewann Mondsee: 2:1 bei Bad Schallerbach.

Erster Sieg für LASK II

Endlich angeschrieben hat in der Regionalliga das Amateur-Team des LASK: Die Mannschaft von Neo-Coach Radovan Krivokapic besiegte Gleisdorf dank Toren von Marco Sulzner und Oumar Diallo 2:1.

