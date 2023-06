OÖ-Liga: Ein unerwarteter Aufsteiger zum Saison-Abschluss

ASKÖ Oedt: 65 Punkte, nur eine Niederlage, beste Offensive und stärkste Defensive – die Saison der Trauner war wahrlich meisterlich. Aufsteigen will der Klub von Präsident Franz Grad trotzdem nicht. Durch den überraschenden Aufstieg Wallerns bleiben der OÖ-Liga aber ein drohender Rechtsstreit sowie eine mögliche Aufstockung der OÖ-Liga auf 17 Vereine erspart. Es ist davon auszugehen, dass Oedt auch in der kommenden Saison an der höchsten Liga des Bundeslandes teilnimmt.