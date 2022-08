OÖ-Liga: Duell der Titelfavoriten in Wallern

Ein Rundruf der OÖN vor dem Meisterschaftsauftakt bei allen OÖ-Ligisten ergab ein klares Bild: 15 der 16 Klubfunktionäre tippten entweder auf die Askö Oedt oder Wallern als Meister. Heute (19 Uhr) kommt es in Wallern zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Titelkontrahenten.

Beide Teams haben am Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Wallern holte sechs neue Spieler und ist auch qualitativ deutlich stärker als in der Vorsaison, in der man so enttäuscht hatte. Aktuell ist man neben Oedt das einzige Team, das nach zwei Runden noch beim Punktemaximum hält.

"Es ist aber noch zu früh, um genaue Prognosen abzugeben", sagt Wallerns Trainer Horst Haidacher. Noch ohne Punkt hingegen ist Aufsteiger Ostermiething. Daheim gegen Micheldorf hat man heute (19.30 Uhr) die nächste Chance. (top)