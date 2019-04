OÖ-Liga: Die Union Perg fordert den Tabellenführer heraus

MÜHLVIERTEL. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Obermüller spielt heute vor eigenem Publikum gegen den Titelfavoriten Nummer eins, Oedt.

Hofkirchen will in der Bezirksliga Nord weiter vorne mitmischen. Bild: pirkes

"Wir können nur überraschen", sagt Pergs Trainer Gerhard Obermüller vor der heutigen Partie gegen Spitzenreiter ASKÖ Oedt (Anpfiff 19 Uhr). Ein Duell David gegen Goliath, bei dem jeder gewonnene Punkt ein Bonus wäre. Obermüller: "Die Duelle gegen die Teams auf Augenhöhe kommen erst noch." Nach dem wichtigen 2:0-Sieg im Nachtragsspiel gegen St. Valentin am vergangenen Dienstag können Pergs Kicker etwas lockerer in die Partie gehen. "Wir haben am Dienstag verdient gewonnen und uns etwas Luft nach unten verschafft", sagt Obermüller. Weiterhin mitten im Abstiegskampf befindet sich hingegen St. Martin. Nach zwei Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten Micheldorf und Bad Ischl liegt der Aufsteiger nur mehr einen Punkt vor der Abstiegszone. Morgen muss die Nimmervoll-Elf nach Grieskirchen.

"Das sind zwei Wochen der Wahrheit", sagt Hofkirchens Sektionsleiter Martin Pirkelbauer vor den beiden Heimspielen gegen Julbach und Freistadt. Das Bezirksliga-Derby morgen gegen die im Frühjahr noch ungeschlagenen Julbacher wird jedenfalls nicht leicht. "Im Hinspiel waren wir klar besser, aber morgen wird ein ganz anderes Spiel", sagt Pirkelbauer. Im Herbst siegte Hofkirchen auswärts klar mit 4:1. Ebenfalls schwere Aufgaben haben die anderen Titelanwärter vor sich. Freistadt spielt heute gegen die formstarken Mannen aus Hellmonsödt,

Tabellenführer Blau-Weiß-Linz gastiert bei Aufsteiger Arnreit. Der Zweite Lembach komplettiert am Sonntag in Schweinbach die Runde.

Flutlichtpremiere in Mauthausen

Heute um 19.45 Uhr wird in Mauthausen die neue Flutlichtanlage eröffnet. Danach stehen dann die 1.-Klasse-Nordost-Vereine ASKÖ Mauthausen und Gutau im Rampenlicht (Anpfiff 20.15 Uhr). Nach dem Match steigt eine After-Game-Party.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema