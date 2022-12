OÖ-Liga: Die Relegation wird wieder eingeführt

Gmunden trat 2014 als bisher letzter OÖ-Ligist in der Relegation an. (Hörm)

Damals fühlten sich die 16 Klubs der höchsten Liga des Bundeslandes noch vor den Kopf gestoßen, weil sie über das Vorhaben nicht in Kenntnis gesetzt worden waren.

Weshalb der OÖFV zumindest vorerst von der Rückkehr der Abstiegsrelegation abgesehen hatte – bis jetzt: Die OÖ-Ligisten wurden in einer Liga-Sitzung im Herbst längst informiert, dass jenes Entscheidungsspiel zwischen einem OÖ-Ligisten und dem besten Landesliga-Zweiten ab der kommenden Saison 2023/24 wieder stattfinden wird. Nach exakt zehnjähriger Pause: Am 21. Juni 2014 waren der damalige OÖ-Ligist Gmunden und der Landesliga-Vertreter Admira Linz im bisher letzten Relegationsspiel zwischen diesen beiden Ligen aufeinandergetroffen. Was zu einer kuriosen Konstellation führte, da auch das 1b-Team der Gmundner in die Relegation musste. Hätte die Kampfmannschaft den Liga-Verbleib in der OÖ-Liga nicht gesichert, wäre das zweite Team nicht aufstiegsberechtigt gewesen, da man damals erst ab der OÖ-Liga ein 1b-Team stellen durfte. Am Ende war das egal, da Gmundens 1b-Mannschaft gegen St. Wolfgang insgesamt mit 3:5 verloren hatte.

Die Grundvoraussetzungen im Regulativ für eine Wiedereinführung der 2014 abgeschafften Relegation wurden von den Klubvertretern der Landesligen mit der Einführung von 1b-Teams für Landesligisten im Hintergrund zuletzt bereits sehr geschickt geschaffen.

