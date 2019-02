OÖ-Liga: Alle Winter-Transfers auf einen Blick

LINZ. Micheldorf rüstete in der Fußball-OÖ-Liga für den Abstiegskampf auf, Gmunden und Oedt verpflichteten Ex-Profis.

Lukas Kragl wechselt vom FC Wels zu Oedt. Bild: Scharinger

Ladenschluss! Am gestrigen Mittwoch war der Deadline-Day für das Fußball-Unterhaus. OÖ-Ligist Micheldorf ging als Tabellenschlusslicht in die Winterpause – im Frühjahr soll frisches Blut den Liga-Dino vor dem Abstieg bewahren. Gleich acht Neuzugänge holten die Kremstaler bis zum gestrigen Transferschluss – darunter den kroatischen Stürmer Tihomir Zivkovic, der mit seinen 33 Jahren bereits in Kroatien, Montenegro, Myanmar oder auf den Malediven kickte.

Die bekanntesten Namen unter den Winter-Transfers: Gmunden holte Ari Taner von Esternberg retour, Oedt sicherte sich die Dienste von FC-Wels-Stürmer Lukas Kragl.

SV Zaunergroup Wallern

Zu: Baltaoglu (FC Wels), Teramo (Junge Wikinger Ried)

Ab: Ness (Altheim), Ilic (Attnang-Puchheim)

Askö Oedt

Zu: Berisha (Amstetten), Kragl (FC Wels), Hemmelmayr (UFC Eferding)

Ab: Markovic (WSC/Hertha), Anitoiu (Bad Leonfelden)

Askö Donau Linz

Zu: N. Vidovic (Ottensheim)

Ab: Lengauer (Doppl/Hart), Öllinger (Asten), Midzic (St. Magdalena)

Junge Wikinger Ried

Zu: Weissenböck (Trainer)

Ab: Muslic (Trainer), Cirkic (Gurten), Hebesberger (FC Wels), Teramo (Wallern), Kolb (Vöcklamarkt)

SPG Weißkirchen/Allhaming

Ab: Ammer (Karrierepause)

ASK Case IH Steyr St. Valentin

Zu: Jetzinger (Vöcklamarkt Juniors), Schmidt (Vorwärts Steyr)

Ab: Haunschmid (Seitenstetten)

Union Edelweiß Linz

Zu: Hasic (Dionysen/Traun), Durmisevic (Sipbachzell)

Ab: Salkic (Sattledt)

SPG Algenmax Pregarten

Zu: Haider (U. Perg), Traxler (U. Katsdorf), Pavelec (Jankov/Cze)

Ab: Strada (Schweinbach)

Union TTI St. Florian

Zu: Brankovic (Oedt), Schicklberger (Pichling)

DSG Union Habau Perg

Zu: Guehi (Spartak Pribram/Cze), Weinlandner (Mauthausen), Derntl (Arbing), Lehner (Pierbach/Mönchdorf), Krempl (Neumarkt/M.)

Ab: Haider (Pregarten), Paule (U. Katsdorf), Stumpf (Dietach), Muminov (Oedt 1b)

SU mind.capital St. Martin/M.

Zu: Kolakovic (Gurten), Zeller (Hofkirchen/M.), Ionescu (Askö Leonding)

Ab: Hoti (UFC Eferding)

SV Pöttinger Grieskirchen

Zu: Bekanovic (Haag), Hofer (Rohrbach/Berg)

Ab: Sternbauer (V. Marchtrenk).

SV Gmundner Milch

Zu: Memic (Trainer Micheldorf), Taner (Esternberg), Kröhn (Eyüpspor)

Ab: Golkar (FC Wels), Szabo (St. Marienkirchen/P.), Jakesevic (Pettenbach)

SV Zebau Bad Ischl

Zu: Jamakovic (Schwanenstadt), Botic (ATSV Schärding), Duvnjak (Ebelsberg)

Ab: Kozak (Bad Goisern), Sokol (SV Ebensee), Braunstein (Abersee), Marl (Irdning)

SC Marchtrenk

Zu: Seperovic (FAC Wien), Töltsch (V. Marchtrenk), Mehic (Gallneukirchen), Daka (Vorchdorf), Ganchev (Oberndorf)

Ab: P. Pavlovic (WSC/Hertha), Krajina (FC Wels), Mandusic (Gunskirchen), Bidner (Westbahn), Ph. Peterstorfer.

SV Grün-Weiß Micheldorf

Zu: Karasalihovic (Vorwärts Steyr), Klausriegler (WSC/Hertha), Gudeljevic (Vorchdorf), Frühwirth (Vorchdorf), M. Pavlovic (Wartberg/Kr.), Covic (Kremsmünster), Gumplmayr (Kematen/Piberbach), Zivkovic (Nasice/Cro)

Ab: Dursun (?), Poric (?)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema