OÖ-Liga: Alle blicken auf Oedt

Der Klub von Präsident Franz Grad will bekanntlich nicht aufsteigen – brachte in der Vorwoche gegen Mondsee deshalb einige 1b-Kicker zum Einsatz. "Wir hoffen, dass sie heute mit der besten Mannschaft kommen", so St. Martins Obmann Michael Pammer, der bezüglich eines möglichen Aufstiegs sagt: "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, ob wir aufsteigen wollen."