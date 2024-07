OÖ-Landescup: Das sind die Paarungen der ersten Runde

Auch die Regionalligisten Vorwärts Steyr und Vöcklamarkt sind im Landescup am Ball

Die kommende Saison im Fußball-Unterhaus wird traditionell mit dem Admiral Landescup angekickt: In der Admiral Sportsbar im Linzer Infracenter fand gestern die Auslosung der ersten Runden im Pokalbewerb des OÖ-Fußballverbandes statt.

Dabei kommt es auch zu einem Novum; Erstmals wurden mit Vöcklamarkt und Vorwärts Steyr jene OÖ-Regionalligisten im Teilnehmerfeld integriert, die keinen Startplatz im ÖFB-Cup haben und zudem keine Amateurmannschaft eines Bundesligisten sind. Kurios auch die Situation von OÖ-Ligist Dietach: Weil die Askö Oedt als Meister der höchsten Liga des Bundeslandes sowie

In zweieinhalb Wochen starten die insgesamt 64 teilnahmeberechtigten Vereine in die neue Pflichtspiel-Saison. Die Gesamtdotation des Bewerbs beträgt 23.000 Euro, der Sieger erhält eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro sowie einen Startplatz im ÖFB-Cup 2025/26.

So laufen die ersten Runden

Die Vereine sind in vier Gruppen aufgeteilt, die hinsichtlich Ausgeglichenheit in punkto Leistungsebenen und unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte zusammengestellt wurden. Innerhalb des jeweiligen Rasters dieser Gruppen werden in den drei Herbst-Runden dann die Viertelfinalteilnehmer ermittelt.

Klassenniedrigere Vereine haben bis inklusive zum Viertelfinale, das im Frühjahr über die Bühne gehen wird, Heimvorteil. Die ersten drei Runden sind für 21. Juli, 28. Juli und 20. August angesetzt.

Die Paarungen

Gruppe A

1. Bad Wimsbach (LLW) - Vöcklamarkt (RLM)

2. SPG Pettenbach/Grünau (LLW) - Mondsee (OÖL)

3. Weng (BW) - Ostermiehting (OÖL)

4. Zell am Moos (1S) - Schwanenstadt (LLW)

5. SV Ebensee (1S) - SPG Schalchen/Mattighofen (LLW)

6. Geretsberg (1SW) - Gosau (1S)

7. Gschwandt (LLW) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL)

8. Kammer (LLW) - Bad Ischl (OÖL)





Gruppe B

1. Diersbach (BW) - Neuhofen/Innkreis (LLW)

2. Putzleinsdorf (LLO) - Bad Leonfelden (OÖL)

3. St. Peter (1N) - SPG Esternberg/St. Roman (LLW)

4. Peuerbach (LLW) - St. Martin/M. (OÖL)

5. SPG Andorf/Sigharting (LLW) - Bad Schallerbach (OÖL)

6. Wesenufer (1NW) - Vorderweißenbach (BN)

7. SPG Schärding (LLW) - UFC Eferding (LLO)

8. SPG Utzenaich/Antiesenhofen (LLW) - Rohrbach (OÖL)





Gruppe C

1. St. Magdalena (LLO) - Gunskirchen (LLO)

2. Eberschwang (BS) - SPG Edelweiss/Neue Heimat (OÖL)

3. Askö Leonding (BO) - Donau Linz (LLO)

4. Admira Linz (LLO) - Grieskirchen (LLW)

5. Hörsching (LLO) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL)

6. Schlüßlberg (1M) - Bruckmühl (1MW)

7. Traun (LLO) - SPG Pregarten (OÖL)

8. St. Martin/Tr, (1M) - Gmunden (OÖL)

Gruppe D

1. Ternberg (2O) - SPG Weitersfelden/Kaltenb./Lieb. (1NO)

2. Garsten (LLO) - ASK St. Valentin (OÖL)

3. Ried/Riedmark (BO) - Micheldorf (OÖL)

4. Baumgartenberg (1NO) - Haidershofen (BO)

5. SC Marchtrenk (LLO) - Dietach (OÖL)

6. Schwertberg (LLO) - Vorwärts Steyr (RLM)

7. SPG St. Florian/Niederneukirchen (LLO) - St. Ulrich (LLO)

8. Viktoria Marchtrenk (LLO) - Perg (OÖL)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger