OÖ-Hallencup: Der Auftakt-Tag live

TRAUN. nachrichten.at berichtet ab 16 Uhr live vom ersten Turniertag des OÖ Auto Günther Hallencups aus der Trauner Haka Arena.

Wallern (li.) ist bereits am heute im Einsatz, Lokal-Rivale Grieskirchen steigt am Samstag in das Turnier ein. Bild: Foto Lui

Liveticker aktualisieren!

Wer krönt sich zum neuen Hallenkaiser? Von Freitag bis Sonntag kämpfen die 16 Teams der Fußball-Oberösterreich-Liga bei der neunten Auflage des OÖ Auto Günther Hallencups um Preisgeld in der Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr kommt es heuer zu einer wesentlichen Neuerung: Erstmals werden die Vereine nicht mehr nach rein geografischen Kriterien in die Gruppen A und B eingeteilt, sondern wurde der Tabellenstand der Herbstmeisterschaft als Grundlage für die Einteilung der Vorrundengruppen herangezogen. In Gruppe A befinden sich die Vereine mit einer ungeraden Tabellenplatzierung, in Gruppe B jene mit einem geraden Ranking.

Heute wird die Gruppe A mit Wallern, Donau Linz, SPG Weißkirchen/Allhaming, Edelweiß Linz, St. Florian, St. Martin, Gmunden und Marchtrenk absolviert. Am morgigen zweiten Bewerbstag duellieren sich Oedt, Junge Wikinger Ried, St. Valentin, Pregarten, Perg, Grieskirchen, Bad Ischl und Micheldorf. Jeweils die Top-4 jeder Gruppe sind am Finaltag am 13. Jänner im Einsatz.

Insgesamt sind am Sonntag also noch acht Mannschaften im Bewerb, die in zwei Vierergruppen aufgeteilt werden. Die jeweils zwei besten Teams der Gruppe A und der Gruppe B qualifizieren sich für die Kreuzspiele. Die letzten Entscheidungen fallen im Spiel um Platz 3 und im Finale.

Alle Spiele der Gruppe A:



SC Marchtrenk - Union St. Florian

SU St. Martin/M - Askö Donau Linz

Union Edelweiß Linz - Union Weißkirchen

SV Gmunden - SV Wallern

Askö Donau Linz - SC Marchtrenk

Union St. Florian - SU St. Martin

SV Wallern - Union Edelweiß Linz

Union Weißkirchen - SV Gmunden

Union Edelweiß Linz - Askö Donau Linz

SC Marchtrenk - SU St. Martin

Union St. Florian - SV Gmunden

Union Weißkirchen - SV Wallern

Askö Donau Linz - Union St. Florian

SV Gmunden - Edelweiß Linz

SV Wallern - SC Marchtrenk

SU St. Martin - Union Weißkirchen

Askö Donau Linz - SV Gmunden

Union St. Florian - SV Wallern

SC Marchrenk - Union Weißkirchen

Union Edelweiß Linz - SU St. Martin

SV Wallern - Askö Donau Linz

Union Weißkirchen - Union St. Florian

SV Gmunden - SU St. Martin

Union Edelweiß Linz - SC Marchtrenk

Askö Donau Linz - Union Weißkirchen

SU St. Martin - SV Wallern

Union St. Florian - Union Edelweiß Linz

SC Marchtrenk - SV Gmunden

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema