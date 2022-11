OÖ-Fußballverband führt „Lizenz“ für die OÖ-Liga ein

Der OÖ-Fußballverband hat das beschlossen, wovon die OÖNachrichten bereits im Sommer berichtet haben: Ab der Saison 2023/24 werden jene infrastrukturellen Mindestanforderungen, die für die Regionalliga gelten, auch in der OÖ-Liga eingeführt.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Wer in die OÖ-Liga aufsteigen oder an dieser teilnehmen will, muss gewisse infrastrukturelle Maßnahmen einhalten - und kann in späterer Folge auch einem Gang in die dritthöchste Spielklasse aufgrund fehlender Infrastruktur nicht mehr ausweichen. Bis 1. März müssen alle Klubs die geforderten Unterlagen einreichen. Zudem hat der OÖFV beschlossen, dass die Vereine eine Förderung von 30 Prozent der Gesamtkosten bis zu einer maximalen Höhe von 5.000 Euro für alle erforderlichen baulichen Maßnahmen zur Erfüllung der A-Kriterien der Infrastruktur-Bestimmungen erhalten. Bei einem Nichteinhalten droht der betroffenen Sportanlage das Entziehen der Zulassung - und somit die Teilnahme an der OÖ-Liga.

In der laufenden Saison ist es ein letztes Mal möglich, aus infrastrukturellen Gründen auf den Aufstieg zu verzichten. Das wurde von den Klubs in der Vergangenheit in Form des Aufstiegsverzichts immer wieder genützt. So verzichtete etwa im Sommer der amtierende Meister SPG Weißkirchen/Allhaming aufgrund der Infrastruktur auf den Gang in die dritthöchste Spielklasse. Mit der „Mini-Lizenz“ für die höchste Amateurliga des Bundeslandes soll dem jährlichen Aufstiegstheater in Zukunft endlich ein Riegel vorgeschoben werden.

Von Spielfeldgröße bis Schiri-WC

Was braucht es eigentlich wirklich, damit auch die Infrastruktur eines Klubs OÖ-Liga- und drittligatauglich ist? Die OÖN haben sich die Mindestanforderung genauer angesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen: Wenn ein Klub will, steht dem Erfüllen der „Mini-Lizenz“ nichts im Wege. Als A- und B-Kriterien gelten jene Punkte aus dem Regulativ, die erfüllt sein müssen, damit eine Sportanlage für die beiden Ligen zugelassen wird. So werden zum Beispiel die richtige Spielfeldlänge (mindestens 90 x 60 Meter), ein Doping-Kontrollraum, eine Mindestanzahl von zehn Pkw-Parkplätzen, ein Busparkplatz für Gastmannschaft und Schiedsrichter oder überdachte Ersatzbänke für zwölf Personen verlangt.

Kurios: Ein fehlendes Flutlicht oder eine Tribüne sind kein Grund, um die Mindestanforderung nicht zu erfüllen. Dabei handelt es sich lediglich um C-Kriterien: Diese gelten nur als Empfehlungen, die nicht zwingend umzusetzen sind. Beim Fall von Oedt war 2018 unter anderem eine fehlende Sanitär-Anlage für die Schiedsrichter der Knackpunkt.

Alle Kriterien der OÖ-Liga-Lizenz: