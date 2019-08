OÖ-Duo peilt in neuer Liga Spitzenplatz an

Mit Absteiger Kleinmünchen und Geretsberg, Vizemeister der früheren 2. Liga Mitte/West, vertreten auch zwei Klubs Oberösterreich in der zweithöchsten Spielklasse. "Eine ganz starke Liga", freut sich Kleinmünchen-Obfrau Christl Holzmüller. "Wir werden versuchen, mit unserer jungen Elf an der Spitze dranzubleiben." Am Samstag holten die Linzerinnen beim 1:1 gegen Rankweil in der zweiten Runde den ersten Punkt.

Erst am kommenden Samstag steigt Geretsberg in die neue Saison ein – ausgerechnet mit dem Derby gegen Kleinmünchen. Geretsberg-Trainer Andreas Meindl: "Wir freuen uns alle schon auf die neue Herausforderung und wollen auch in diesem starken Starterfeld vorne mitspielen." (pich)

