OÖ-Duo ist in der Königsklasse am Ball

Claudia Wenger aus St. Ulrich schaffte mit dem Bundesliga-Serienmeister SKN St. Pölten den Aufstieg in die Gruppenphase, wo der zweifache Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg (Wenger war in der Vorwoche beim 0:4 bis zur 81. Minute im Einsatz), AS Rom (mit ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger) und Sparta Prag warten. "Zwischen Platz zwei und vier ist alles möglich", sagt die 21-jährige Mittelfeldspielerin.

Mit Landsfrau Laura Wienroither aus Frankenburg ist ein zweites OÖ-Ass im europäischen Bewerb am Ball: Mit dem FC Arsenal trifft die 23-Jährige in einer schwierigen Gruppe auf CL-Titelverteidiger Olympique Lyon, Juventus Turin und den FC Zürich. Beim 5:1-Sensationssieg in Lyon war die Oberösterreicherin über die volle Distanz am Ball. (pich)