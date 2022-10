Ohne Gegentor nach acht Jahren Pause

Das Ergebnis täuscht, das Spiel war eng, und Wimmer hatte einen Riesenanteil, dass Bad Ischl zum erst zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Beim Stand von 2:0 verhinderte er bei einem Nachschuss aus kürzester Distanz mit einer Zauberparade den sicher scheinenden Anschlusstreffer. Wohl auch deshalb, weil er körperlich in Top-Form ist und in den vergangenen Monaten stark abgenommen hat. "Ich habe es zu Mittag erfahren, dass wir keinen Torhüter haben. Mir war sofort klar, dass ich das machen werde. Die taktische Disziplin in der Mannschaft war enorm, wir haben die Räume gut zugestellt. Wenn du spürst, dass jeder den Extrameter läuft, um die Defensive zu stabilisieren, dann hilft das enorm." Noch mehr als das Spiel ohne Gegentor freute ihn etwas anderes: "Mit Adrian Plamberger hat auch mein Patenkind mitgespielt. Wir haben mit zehn Spielern aus dem Salzkammergut angefangen, und Adrian ist einer jener Spieler, die der Beweis dafür sind, dass auch aus dem Nachwuchs etwas nachkommt." (haba)