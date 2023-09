Ohne Dominator LASK: Diese Teams rechnen sich Chancen aus

Steyr (rechts) zählt in der Frauen-OÖ-Liga zu den Titelkandidaten

"Diese Saison wird mit Sicherheit spannender als in den vergangenen beiden Jahren", sagt Peter Hernegger, Trainer von Frauen-OÖ-Ligist SG Steyr. Mit dem LASK hat im Sommer der Meister erfolgreich die Relegation bewältigt und den Aufstieg in die 2. Liga geschafft – womit der Liga-Dominator der jüngsten beiden Spielzeiten nicht mehr in der Liga ist.