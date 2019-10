Ohlsdorf gibt erstmals Punkte ab

Am Wochenende gab das Team von Trainer Norbert Hutterer nach neun Siegen in neun Spielen aber erstmals Punkte ab, verlor in der Bezirksliga Süd bei Aufsteiger UFC Attergau 0:3. Ebenfalls die erste Saisonniederlage hinnehmen musste Askö Perg/SU Windhaag in der 2. Klasse Nord-Ost beim 1:2 gegen Askö Mauthausen. Kurios: Eine Minute nach dem Ausgleichstreffer von Heimkicker Tomas Trneny (78.) traf Mauthausens Mehmet Zenelaj (79.) mit seinem zweiten Treffer zum 2:1-Endstand. Damit riss auch eine andere Serie: Exakt 365 Tage war man auf der eigenen Anlage ungeschlagen geblieben. Einen Traumtag erwischte Florian Hofmann beim 8:1-Auswärtssieg der Union Sipbachzell in der 2. Klasse Mitte-Ost bei der Union Steinhaus: Der Stürmer traf sechs Mal. In der 1. Klasse Nord-West machte sich der SV Riedau mit dem 5:0 bei der SPG Antiesenhofen/Ort zum Tabellenführer. Es war der achte Auswärtssieg in Serie.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.