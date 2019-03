ÖFB-Cup Erinnerungen an Paschings Cup-Märchen

GRAZ. Marco Perchtold trifft mit dem GAK auf Red Bull Salzburg – und denkt an schönste Zeit zurück.

Perchtold mit dem FC Pasching Bild: Lui

Gelingt dem GAK die ganz große Sensation im ÖFB-Fußball-Cup? Am Mittwoch trifft der steirische Regionalliga-Tabellenführer im Pokal-Halbfinale auf Österreichs amtierenden Meister Red Bull Salzburg.

Bei Marco Perchtold werden da ganz spezielle Erinnerungen an ein echtes Cup-Märchen wach: Vor sechs Jahren schaffte es der aktuelle GAK-Kapitän schon einmal mit einem Verein aus der dritthöchsten Spielklasse ins Semifinale. 2013 durfte er mit OÖ-Klub FC Pasching sogar über die ganz große Sensation jubeln, krönte sich mit einem Sieg über die Wiener Austria zum Cupsieger. "So ein Erlebnis bleibt natürlich immer in Erinnerung. Noch dazu, wo es kein Zufallsprodukt, sondern hochverdient war", sagt Perchtold, der den damaligen Cup-Höhenflug aber nicht mit dem seines jetzigen Vereins GAK vergleichen will: "In Pasching war das damals mit der Unterstützung von Red Bull alles sehr professionell. Da waren vom Zeugwart bis zum Sportchef in allen Bereichen Profis." Beim Drittliga-Leader, der nach dem Konkurs einen Durchmarsch von der untersten Liga bis in die dritthöchste Spielklasse hingelegt hat, ist der Großteil der Spieler hingegen Amateur-Fußballer, die "neben" dem Kick mit dem runden Leder einen 40-Stunden-Job bewältigen. Perchtold ist mittlerweile Versicherungsmakler: "Von Lagerarbeiter bis zu Studenten haben wir alles dabei."

Legendäre Dreier-WG

Nicht nur der Cup-Sieg und die darauffolgenden internationalen Auftritte blieben dem 30-Jährigen in Erinnerung. "Ich komme immer noch sehr gerne nach Oberösterreich." Vor allem, um ehemalige Cup-Helden zu besuchen. Wie Vorwärts-Spieler Daniel Kerschbaumer oder Blau-Weiß-Kicker Martin Grasegger, mit denen er sich während seiner Pasching-Zeit auch eine WG teilte. Ob er ihnen bald von einem neuen Cup-Märchen berichten kann? "Für mich ist das Duell mit Salzburg kein Bonus-Spiel. Ich will wieder ins Finale kommen."

