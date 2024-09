Oedt-Torjäger Vidackovic in zweites Team degradiert

In der Vorsaison hat Nenad Vidackovic OÖ-Liga-Meister Askö Oedt mit 27 Treffern in die Regionalliga geschossen – in der dritthöchsten Spielklasse ist der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit zumindest vorerst nicht mehr gefragt: Seit dieser Woche trainiert der 33-Jährige nur mehr beim 1b-Team, wird auch heute in der Landesliga Ost bei Hörsching im Einsatz sein.

Die Hintergründe dazu erklärt Sportchef Gerald Baumgartner wie folgt: "Mit Adamson Sharafa und Jonathan Alukwu haben wir im Sommer zwei Talente aus Nigeria geholt, denen wir zunächst im Landesliga-Team eine Eingewöhnungszeit geben wollten. Beide haben sofort starke Leistungen gezeigt, weshalb wir sie in das Regionalliga-Team hochziehen. Weil wir im Landesliga-Team aber keinen Qualitätsverlust haben wollen, werden Nenad Vidackovic und Lukas Paulik ab sofort bei der 1b mithelfen, unsere Ziele zu erreichen."

Das sei mit beiden bereits zu Saisonbeginn so abgesprochen worden. Baumgartner: "Nenad hat die Entscheidung akzeptiert. Und es muss ja auch nicht auf Dauer so sein." Beim Regionalliga-Duell am Samstag gegen Weiz wird das Duo jedenfalls nicht dabei sein.

Kunst- statt Naturrasen

Fraglich ist auch, wie viele Spiele am Wochenende aufgrund der erwarteten Niederschläge überhaupt stattfinden können: OÖ-Ligist Pregarten hat deshalb bereits vorgesorgt und die heutige Heimpartie gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming von Naturrasen auf Kunstrasen verlegt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger