So viele Variablen gab es vor dem Frühjahrsstart der Fußball-OÖ-Liga noch nie. Im Aufstiegsrennen gibt es viele Fragezeichen – und auch der Abstiegskampf könnte heuer besonders spannend werden. Die heißesten Fragen vor dem Rückrunden-Auftakt am Freitag: Dürfte Oedt als Meister noch einmal auf den Aufstieg verzichten? Nein. Sollte der Tabellenvierte am Saisonende wieder auf Platz eins liegen, muss man in die ungeliebte Regionalliga aufsteigen oder in die Landesliga absteigen. Ist es