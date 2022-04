Oberösterreich wieder auf dem Vormarsch

LINZ. 2019 hatte Oberösterreichs U14-Mädchenauswahl den Meistertitel in der Bundesländermeisterschaft errungen – nach dem Titel folgten schwierige Jahre für die Landesauswahl: 2020 lag der Titelverteidiger beim ersten Corona-Abbruch nur an vorletzter Stelle, beim Zwischenstand 2021 gar am Tabellenende. Mit frischem Mut gelang der Elf von Lisa Alzner in der aktuellen Saison aber wieder der Vormarsch in die oberen Tabellenregionen: In der Osterwoche wurden gegen Tirol (4:1) und Wien (2:0) Siege gefeiert. Wie kam der Turnaround in dieser Saison zustande? "Überwiegend gehören die Spielerinnen dem Jahrgang 2008 an, sehr viele Mädels sind auf dem gleichen hohen Level. Deshalb sinkt bei Wechseln nicht das Niveau. Um am Saisonende wirklich unter den Top Drei zu landen, benötigen wir zumindest einen Punkt daheim gegen Kärnten am 1. Mai", sagt Trainerin Alzner. (pich)