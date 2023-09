Oberösterreich hat die jüngsten Drittliga-Trainer

LINZ. Haben Oberösterreichs beste Amateurklubs in der Fußball-Regionalliga besonderen Mut oder ist die Ausbildung der Trainer einfach so gut? Fix ist: Oberösterreich hat von allen dritten Ligen die jüngsten Trainer. So sind hierzulande die Chefcoaches im Durchschnitt 38,3 Jahre alt. Eine Zahl, welche die Kollegen in den anderen acht Bundesländern wahrlich alt aussehen lässt: Bei den Salzburger Regionalligisten sind die Betreuer etwa durchschnittlich 49,4 Jahre alt – und somit mehr als elf Jahre älter als jene aus Oberösterreich. Generell liegt das Durchschnittsalter auch in den weiteren Bundesländern weit über 40 Jahren – siehe Factbox.

Woran das liegen könnte? "Früher hat man eben noch gekickt, solange einen die Füße getragen haben, und wurde dann Trainer. Heute hat sich das etwas verschoben, viele fangen schon ganz früh mit den Trainerausbildungen an", sagt Peter Madritsch. Der Gurten-Coach ist mit 48 Jahren schon der "Oldie" unter den OÖ-Drittligatrainern – und hat bis zum 39. Lebensjahr selbst gespielt. Wovon er auch jetzt noch profitiert: "Ich habe mich selbst damit befasst, wenn ich Dinge vermittle. Das habe ich den jüngeren Kollegen vielleicht voraus."

Patrick Enengl war mit 29 Jahren der jüngste Coach in den dritten Ligen – er schaffte jetzt sogar den Sprung in die 2. Liga zu Amstetten (siehe Interview nebenan). Mit Thomas Bachmair lag sein interimistischer Ersatz am Freitag in Deutschlandsberg ebenfalls unter dem OÖ-Durchschnitt (34 Jahre). Auf einen jungen Coach setzt auch Vöcklamarkt mit Thomas Laganda (37). Warum das so ist, ist für Vöcklamarkt-Sportchef Omer Tarabic leicht erklärt: "Die Zeiten der Medizinbälle sind vorbei. Viele Regionalliga-Kicker kommen aus den Akademien, die wollen einfach ein modernes Training." Für das vor allem jüngere Trainer offener sein sollen.

Gute Ausbildung

Ein weiterer Punkt laut Tarabic: "Die Ausbildung ist gut, Oberösterreich hat viele gute Trainer." Ein Kompliment, das Thomas Weissenböck gerne hören wird: Der Wallern-Sportchef leitet beim OÖ-Fußballverband auch die Trainerausbildung. "Es wäre schön, wenn es nur daran liegt. Aber es stimmt natürlich, dass es bei uns in Oberösterreich sicher eine seriöse Trainerausbildung mit Top-Referenten wie Gerald Scheiblehner oder Gerhard Schweitzer gibt."

Auch im eigenen Klub vertraut er mit Horst Haidacher (34) dem Weg, die Trainer ähnlich wie Spieler selbst auszubilden: "Horst ist ein Wallern-Urgestein. Ich bin generell einer, der jungen Trainern eine Chance gibt." Wie auch viele andere OÖ-Drittligisten …

