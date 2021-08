Nur St. Stefan entging der Corona-Blockade

Schon im Herbst 2019 war das Team von Trainer Helmut Brandl mit fünf Punkten vorangelegen, nach dem zweiten Anlauf mit komplett absolvierter Hinrunde durften die Mühlviertlerinnen jetzt auch endlich in die Frauen-Landesliga aufsteigen. "Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind für die höhere Liga. Das Tempo und die zweikampfbetonte Spielweise werden die große Herausforderung", sagt Kapitänin Daniela Barth. Im Auftaktspiel wurde die Aufstiegseuphorie mitgenommen: 9:0 gegen Aspach/Wildenau.

Lochen wieder motiviert

Während St. Stefan im Sommer jubeln durfte, bekam Lochen in der Frauenklasse Süd/West gleich doppelt die Härte des Corona-Abbruchs zu spüren: 2019 führten die "Seemädchen" praktisch uneinholbar mit zehn Punkten Vorsprung, 2020 fehlte ein einziges Spiel zur vollständigen Herbstwertung. Chefcoach Thomas Pugl-Pichler: "Wenn man zwei Mal in Führung liegt und vorzeitig abgewunken wird, ist die Motivation zwar schwierig wiederherzustellen – aber es ist uns gelungen." Am Samstag startet sein Team gegen Hochburg-Ach.