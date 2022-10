Nach dem Spielerstreik in der Vorwoche gegen Admira Linz (0:5) – die OÖN haben berichtet – tritt der Klub gegen Schwertberg an. Mit Trainer Markus Erbschwendtner, der von der sportlichen Führung Rückendeckung erhielt, nachdem zuletzt einige seiner Kicker ein Spiel sowie Trainingseinheiten boykottiert hatten. "Wir werden nicht eine Trainerdiskussion starten, nur weil sich der Trainer erlaubt, gewisse Spieler nach schwachen Leistungen auszutauschen. Nur kassieren ist zu wenig, das lassen wir uns nicht bieten", spricht Traun-Boss Gerhard Hackl vor allem Kapitän Pero Rakusic an, der den Streik angezettelt haben soll. Während es mit weiteren Quertreibern kommende Woche Gespräche über die Zukunft geben soll, ist für den 29-Jährigen die Tür beim Landesligisten definitiv zu. (rawa)