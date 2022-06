Nur ein "Pakt" könnte den FC Wels jetzt noch retten

Schlimmer hätten die Ergebnisse für Oberösterreichs Klubs am Ende dieser spannenden Meisterschaft nicht aussehen können. Der FC Wels rutschte in der Regionalliga mit dem 1:3 in Weiz noch auf den 15. Platz zurück – und steigt zu 99 Prozent ab.

Heute wird in einer Präsidiumssitzung entschieden, ob es Grieskirchen als vierten OÖLiga-Absteiger erwischt. Oder ob es vielleicht doch noch eine Einigung mit Kärnten gibt, die den Klubs beider Bundesländer helfen würde.

Regionalliga Mitte: Auf Platz 13 hatten die Welser gehofft, Rang 15 ist es nach dem 1:3 in Weiz geworden. Damit ist man eigentlich abgestiegen – außer der Kärntner und der OÖ-Fußballverband entsenden keinen Aufsteiger in die Regionalliga. Damit wären mit dem Vierzehnten Treibach ein Kärntner und dem FC Wels ein oberösterreichischer Regionalligist gerettet. Und es würden auch keine OÖ-Klubs der unteren Ligen zum Handkuss kommen.

David Svarovsky vor 30 Jahren im Dress des SV Bad Ischl Bild: privat

OÖLiga: Fix ist, dass jetzt auch der Drittletzte St. Florian absteigt. Dahinter hat der Verband eine richtig knifflige Entscheidung zu treffen, falls es keine Einigung mit Kärnten gibt. Sollte dadurch der FC Wels absteigen, und der OÖ-Verband Grieskirchen den Aufstieg verbieten, gibt es gleich vier (!) Absteiger aus der OÖLiga, das sind 25 Prozent aller Klubs. Dazu würde man auch in den Ligen darunter (Landesliga, Bezirksliga, 1. Klasse) mehrere Klubs in den Abstieg oder in die Relegation schicken, die sonst gerettet wären. Vor der heutigen Sitzung wird es ein Gespräch mit Grieskirchen geben. Bleibt der FC Wels oben, wären auch die Grieskirchner automatisch gerettet. Auch eine Liga-Aufstockung hat es in solchen Situationen bereits als Kompromiss gegeben.

Abschied vom "Mister OÖLiga"

Einen besonderen Feiertag gab es beim 2:3 der bereits geretteten Bad Ischler gegen Meister Weißkirchen. Mit David Svarovsky verabschiedete sich der "Mister OÖLiga" aus der höchsten Spielklasse des Landes. Mit 46 (!) Jahren – und damit 31 Jahre, nachdem er 1991 im Alter von 15 erstmals das Trikot der Kampfmannschaft getragen hatte. Seit 1989 hat er (mit einer einjährigen Unterbrechung 2000) immer für seinen Stammverein gespielt. "Es ist der schönste Moment, um als Stammspieler aufzuhören. Wir waren Letzter nach der Hinrunde und haben jetzt vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Das zählt so viel wie jeder meiner vier Meistertitel", sagt Svarovsky, der sein Team 20 Jahre lang als Kapitän angeführt hat. Gestern erzielte er noch per Elfer den Treffer zum 2:2.

Dem Fußball-Unterhaus im Salzkammergut wird er erhalten bleiben – kein Zweifel, dass er auch beim 50er noch locker in einer etwas niedrigeren Liga eine Führungsrolle in einer Kampfmannschaft einnehmen wird.